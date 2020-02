Domino's Pizza (DPZ) glänzt mit Quartalszahlen!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: DPZ ISIN: US25754A2015

Rückblick: Domino‘s Pizza ist ein anerkannter Weltmarktführer für Pizzalieferungen. Domino's betreibt über sein hauptsächlich Franchise-System Franchise- und firmeneigene Geschäfte in den USA und in mehr als 50 Ländern.

Die Aktie verlief im langfristigen Trend lange in einem Range von ca. 309 USD bis ca. 310 USD. Am 20.02.2020 hat das Unternehmen die Quartalszahlen veröffentlicht und es kam zu einem Gap nach oben unter erhöhtem Volumen. In den letzten Tagen konsolidiert der Wert und trotz viel Schwäche an den Märkten konnten wir bisher keine rote Kerze sehen.