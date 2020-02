Innovation: Immobilienbeteiligung mit Fokus Ostafrika: Anlagechancen jenseits der Mainstreammärkte

Eine neue Immobilienbeteiligung bietet Privatanlegern erstmalig Zugang zu den aufstrebenden Märkten in Ostafrika. Die Rahmenbedingungen halten für Investoren interessante Chancen bereit.

Immobilieninvestments boomen seit Jahren, denn die Kapitalanlage in Mörtel und Steine verspricht gerade in Zeiten von Nullzinsen und politischer Unwägbarkeiten die Stabilität, die sich Anleger wünschen. Doch an den Immobilienmärkten sind vielerorts, insbesondere in den gefragten deutschen Metropolregionen, lukrative Objekte nur noch für marktkundige Profi-Einkäufer zu finden. Auch haben hierzulande viele Anleger bereits Immobilienfonds mit Fokus Deutschland im Portfolio, was zum einen dem Angebot, zum anderen aber auch der Neigung, eher im Heimatland – für viele immer noch der sprichwörtliche „sichere Hafen“ – zu investieren, geschuldet ist. Doch ein Blick über den Tellerrand kann interessante Chancen bieten und trägt auch dazu bei, die empfohlene Diversifikation bei der Geldanlage umzusetzen.