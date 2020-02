Deutsche Start-Up-Finanzierungen erreichen 2019 Rekordniveau

Toronto (www.aktiencheck.de) - Deutsche Unternehmen haben im Jahr 2019 rekordverdächtige 3,2 Milliarden Euro an Wagniskapital eingesammelt; das entspricht einem Anstieg von 38% im Vergleich zum Vorjahr und dem dritthöchsten Wert in Europa, so eine Untersuchung von Refinitiv.Führend seien im Jahr 2019 britische Unternehmen gewesen, die in 560 Finanzierungsrunden etwa 9,7 Milliarden Euro Wagniskapital eingesammelt hätten, gefolgt von den Franzosen mit 4,9 Milliarden Euro aus 324 Runden. [ mehr