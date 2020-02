Während sich die Anleger an der Börse gestern in Deckung begaben und die Kurse auf breiter Front fielen, konnte die Mutares Aktie mehr als 3 Prozent zulegen. Allerdings kam es in den Wochen zuvor schon zu einer größeren Konsolidierungsbewegung: Vom Hausse-Top bei 13,90 Euro ging es zunächst gemächlich nach unten, bevor mit Aufkommen der Coronavirus-Panik die Abwärtsbewegung deutlich beschleunigt wurde und der Aktienkurs von ...