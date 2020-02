An der Frankfurter Börse hat sich die Panik vor dem Coronavirus weiter nicht beruhigt. Es leiden vor allem Titel, die zuletzt gut gelaufen waren - so wie die Nel Aktie nach ihrer Hausse auf 1,539 Euro. Massive Gewinnmitnahmen prägten die letzten Tage aus charttechnischer Sicht. Der Aktienkurs des norwegischen Wasserstoff-Konzerns ging auf Talfahrt, deren bisheriges Tief am Montag bei 1,06 Euro erreicht wurde. Gestern endete eine ...