Gröschls Mittwochskommentar: 09/2020

Everything is fucked! – A book about hope titelt Mark Manson in seinem neuen Buch. Scheint als ob der Markt nun doch auch drauf gekommen wäre, dass es langsam ein bisserl fad wird alle Problematiken, mit denen wir es so zu tun haben, zu ignorieren. Was zwar natürlich nicht unlogisch ist, aber doch wieder einmal überrascht hat, ist die Geschwindigkeit mit der hier Risikoanpassungen vorgenommen werden. Jetzt werden natürlich alle schreien: Ist eh klar, dass sind die Algos oder, eh klar, dass sind die ETFs. Hat wohl beides was für sich, nur fürchte ich, für den initialen Sell-Off taugt die erste Kategorie gar nicht und die zweite nur bedingt. Das beide die Bewegung, ist sie einmal gestartet, verstärken, steht außer Frage, aber angefangen haben sicher größere, diskretionäre Accounts… Nicht, dass das allerdings am Ende irgendeinen Unterschied macht. ;-)

Schuld dürfte abgesehen von den Marktteilnehmern das hinlänglich als Corona Virus bezeichnete SARS-CoV-2 Virus sein, wobei, wenn wir versuchen das Kind erstmal nicht mit dem Bade auszuschütten, noch nicht ganz klar ist, ob wir es tatsächlich mit einem schwarzen Schwan oder doch nur mit einem hässlichen Entlein zu tun haben. Die sozio-ökonomische Feedbackschleife die insbesondere in den USA zwischen Personal-Wealth und dem Aktienmarkt existiert, ist dabei natürlich wenig hilfreich. Klar ist inzwischen, dass eine Eindämmung des Erregers nicht (mehr) möglich ist. Erfreulicherweise haben sich aber bis dato, die chinesischen Daten, insbesondere was die Mortalitätsrate anbetrifft, zumindest als nicht völlig falsch erwiesen. Wir haben es also mit einer Erkrankung zutun, die sollte sie nicht mutieren, was weniger gut wäre, sich bezüglich ihrer Gefährlichkeit ungefähr in der Gegend einer „normalen“ Influenza bewegt und nicht bei SARS, MERS oder Ebola.

Das wiederum sollte, wenn sich die normale Saisonale Entwicklung fortsetzt, dazu führen, dass es zwar zu einer Vielzahl von Neuansteckungen kommt, die Mortalitätsraten unter den nicht-Risikogruppen aber relativ gering bleibt und das Virus sich mit Beginn der warmen Jahreszeit langsam aber sicher zurückzieht, das allerdings halt nur bis zum nächsten Winter. Also müssen wir wohl lernen mit einem weiteren Erreger zu leben, der immer wieder sein Unwesen treiben wird.