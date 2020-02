Wirecard – der Super-GAU

Liebe Leser, was war und ist los bei Wirecard? News, Neuigkeiten zur Sonderprüfung, der Super-Gau? So einfach fällt die Aktie doch nicht auf 116, von jüngst noch fast 150, so fragte uns ein Leser eben. Da müsse doch was im Busch sein, zumal Markus Braun doch eigentlich entwarnt hatte. Nun – der gesamte Markt braucht quasi eine Rund-um-Betreuung gerade für Euch. Das liefern wir Euch im Börsenbrief, fast stündlich. Wir lassen hier keinen allein, denn eine solche Marktphase gibt es alle 2 Jahre mal. Wenn überhaupt. Deshalb – auch für Wirecard ist dies wichtig. Die Gründe bei WDI sind andere als man zunächst vermuten mag. Wir erklären alles im Video in unserem Börsendienst, dazu frische Tradingideen, Depotaktionen heute zahlreich und ganz ganz ganz viel Wissen, Research und Hintergrund zu diesem Markt. Vollgas, wie Ihr es erwarten dürft. Bis gleich im Abobereich. Hier geht es entlang.