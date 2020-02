DAX – genug ist genug

Liebe Leser von Feingold Research, was haben wir gewartet und gewartet wochenlang bei Euphorie pur in den USA. Fear and Greed 97. JEDER wollte Aktien. Heute will KEINER Aktien. Wir aber – wir kaufen zu. Bauen Liquidität ab. Heute verkaufen nur die, die keine Nerven haben. Was man aber tun sollte – Puts jetzt wirklich glattstellen. Alles andere ist bei dieser Volatilität SCHWACHSINN. Man hält sie nicht und guckt dann, wie die Vola fällt. Schaut auf unsere mail im Börsenbrief vom 27.1 um 10.58 Uhr versendet. Der Nasdaq Put hat von 2,6 Euro auf 4,30 Euro zugelegt. Zwischenzeitlich war er fast wertlos. Man braucht einfach GEDULD. Der S&P 500 Put – von 92 Cent auf 1,70 Euro. Und dabei waren wir Ende Januar sogar noch deutlich zu früh mit der Absicherung. Dennoch ein Verdoppler, der hilft, wenn man das Depot Puffern will. Die SR468T ist unser Monsterabsicherungsinliner. Von 90 Cent auf 2,60 Euro heute. Weiter in unseren Depots. Kein Stück geben wir weg. Unten mal zum reinschnuppern unsere mail von Ende Januar. Bitte behaltet die Nerven an solchen Tagen, auch wenn einen alle da draussen komplett irre machen. Es ist nur ein Virus, das eine Rezession auslösen kann wirtschaftlich. Aber nicht mehr. Das ist nicht 2008. Ihr agiert heute bitte Long unter 12.500 mit dem Turbo Bull GB0R72, erst oberhalb der 12.800 nehmt Ihr wieder den Turbo-Bear JM72EU oder GB9W11 mit rein. Das minimale Erholungsziel im DAX beträgt 12.800. Kurzfristig. Wir rechnen mit Abbau der Vola von heute 31! auf 22-24. Kurzfristig.