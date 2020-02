Lufthansa zieht die Kosten-Bremse wegen der Coronavirus-Folgen

Die heutige Meldung der Lufthansa passt in die sich ausbreitende Pandemie-Panik. „Um den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus frühzeitig zu begegnen, setzt Lufthansa jetzt zahlreiche Maßnahmen zur Kostensenkung um”, kündigt die Fluggesellschaft am Mittwoch an. Allerdings sei die zu erwartende Belastung der Ergebnisse derzeit noch nicht abzusehen, heißt es vonseiten der Lufthansa. Hierzu wolle man sich am 19. März im ...