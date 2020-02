Zwischen Juni letzten Jahres und Anfang Februar keimte die Hoffnung auf eine baldige Lösung der zahlreichen Rechtsstreitigkeiten in den USA auf und beflügelte das Papier sichtlich. Die Aktie konnte dabei im selben Zeitraum von 52,02 Euro auf 78,34 Euro zulegen. Nun wurde der Wert jedoch in einen sog. Keil eingeschnürt, woraufhin es zu einer regelkonformen Auflösung dessen gekommen ist. Im heutigen Handel rutschte das Wertpapier schließlich in den Bereich der Dezemberzwischentiefs sowie des 200-Tage-Durchschnitts und 61,8 % Fibonacci-Retrecement ab. Diese Dreifachunterstützung könnte unter günstigen Umständen für eine Trendwende sorgen, sofern sich die Märkte rund um den Globus auch spürbar beruhigen. Spekulative Ansätze sind nun durchaus gegeben.

Dreifachunterstützung hält zunächst

Die aktuelle Tageskerze weckt Hoffnungen auf einen baldigen Erholungsschub, dieser hätte aus technischer Sicht Platz bis in den Bereich von 72,00 Euro. Dieser spekulative Ansatz kann über ein Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF8EC1 erfolgen und verspricht dabei eine Rendite-Chance von bis zu 90 Prozent. Sollte jedoch das Niveau um 68,00 Euro nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs gebrochen werden, sind weitere Rücksetzer zunächst in den Bereich von 65,18 und darunter an das 38,2 % Fibo bei 62,07 Euro zwingend einzuplanen. Für die Bayer-Aktie wäre dies allerdings noch kein Beinbruch, erst und halb von 60,00 Euro droht die vorausgegangene Trendwendeformation aus 2019 negiert zu werden.