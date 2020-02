Portofino Resources (POR: TSX-V; FRA: POT) veräußert zwei seiner Lithiumprojekte in Argentinien an die australische Galan Lithium Limited (ASX: GLN). Galan erwirbt gegen Zahlung von 100.000 CAD und 650.000 Aktien 100% an den Lithiumsole-Projekten Del Condor und Pucara. Die Aktien von Galan handeln aktuell bei 0,26 AUD, was einem Börsenwert von 42 Mio. AUD entspricht. Die 650.000 Aktien von Galan Lithium haben aktuell einen Gegenwert von rund 170.000 AUD.

David Tafel, CEO von Portofino, kommentierte die Transaktion wie folgt: „Mit dem Verkauf unserer Beteiligung an den HMW-Projekten monetarisieren wir einen Teil unserer Lithiumgrundstücke. Portofino will sich auf das Gold-/ Basismetallprojekt in Red Lake (Kanada) konzentrieren.“ Tafel betonte, dass Portofino über die Aktienbeteiligung an Galan und das Lithiumsalarprojekt in Yergo (Argentinien) weiterhin an der Entwicklung der Lithiumbranche beteiligt bleibe.