FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen und andere als sicher empfundene Wertpapiere haben am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Trotz anhaltender Sorgen wegen der Coronavirus-Pandemie war die Nachfrage nach Sicherheit nicht mehr so stark wie an den Vortagen. Am Markt war die Rede von einer leichten Gegenbewegung, wie sie nach starken Kursgewinne oft vorkommt, etwa wegen Gewinnmitnahmen.

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,09 Prozent auf 175,88 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten im Gegenzug etwas höher mit minus 0,51 Prozent. Am Vormittag waren sie mit minus 0,53 Prozent auf ein neues Viermonatstief gefallen.