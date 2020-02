US-Anleihen stoppen Höhenflug

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihren Höhenflug vom Vortag zunächst nicht fortgesetzt. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Festverzinslichen in den längeren Laufzeiten mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet sind. In den kürzeren Laufzeiten waren die Kurse kaum verändert. Zuvor waren bereits die europäischen Anleihemärkte unter Verkaufsdruck geraten.

Nach wie vor sind das Coronavirus und die möglichen Folgen der Epidemie für die Weltwirtschaft die bestimmenden Themen. Am Vorabend hatte eine Flucht der Investoren in sichere Anlagehäfen die Renditen am US-Anleihemarkt stark gedrückt. In der zehnjährigen Laufzeit war die Rendite auf ein Rekordtief von 1,3055 Prozent gefallen.