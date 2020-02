Munich Re kündigt am Mittwoch einen Aktienrückkauf an. Laut Vorstandsbeschluss, der vom Aufsichtsrat abgesegnet wurde, wird ein Rückkaufprogramm im Volumen von bis zu einer Milliarde Euro gestartet. Die Käufe der eigenen Anteilscheine sollen im Zeitraum vom 30. April 2020 bis spätestens zur ordentlichen Hauptversammlung am 28. April 2021 erfolgen, so die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.„Auf Basis des derzeitigen ...