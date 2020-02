Der Crash der letzten beiden Tage hat natürlich auch in unserem Musterdepot Spuren hinterlassen. Mit einem Portfolioanteil von etwas mehr als 30% in Edelmetalltiteln konnten wir die Verluste in den Aktienpositionen jedoch zu einem großen Teil kompensieren. Daneben haben wir etwas mehr als 8% in Cash und Cash-ähnlichen Positionen wie Stada – sind also auch mit dem verbleibenden Depot nicht vollständig den Marktrisiken ausgesetzt. Der Beitrag Musterdepot SIW 9/2020 am 26.02.2020 erschien zuerst …