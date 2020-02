Bitcoin fällt unter 9000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Mittwoch seine Kursverluste seit Wochenbeginn ausgeweitet. Am späten Nachmittag fiel die älteste und bekannteste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp kräftig um rund 700 US-Dollar bis auf 8632 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit etwa einem Monat. Seit Wochenbeginn belaufen sich die Verluste auf gut 13 Prozent. Andere Kryptowährungen wie Ether oder XRP gaben noch stärker nach.

Ein Grund für die Kursverluste vom Mittwoch könnte die etwas stabilere Verfassung der Börsen, insbesondere in den USA, gewesen sein. Denn einige Krypto-Fans sehen in den neuartigen Anlagen einen sicheren Hafen, der in ungewissen Zeiten angesteuert werde. Die Rede ist mitunter von "digitalem Gold" - in Anspielung auf das seltene Edelmetall, das seit langem als wertstabiler Rückzugsort gilt.

Diese Sichtweise wird an den Finanzmärkten aber nicht geteilt. Im Gegenteil: Bitcoin und Co. werden von Profianlegern wegen ihrer hohen Kursschwankungen eher gemieden. Hinzu kommt, dass sich der Bitcoin-Preis und die Risikostimmung nicht immer im Gleichklang bewegen. So hatte der Bitcoin etwa nicht von den starken Kursverlusten an den Börsen zu Wochenbeginn profitiert./bgf/jha/