NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Sorgen wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus haben die Ölpreise auch am Mittwoch belastet. Marktbeobachter sahen gar Anzeichen einer Panik. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 54,02 US-Dollar. Das waren 93 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 50 Cent auf 49,40 Dollar.

Am Vormittag war der Preis für ein Barrel US-Rohöl mit 48,99 Dollar auf den tiefsten Stand sei gut einem Jahr gefallen. Die rapide Ausbreitung des Coronavirus wird an den Finanzmärkten zunehmend als Belastung für die Weltwirtschaft eingeschätzt, was zu einer geringeren Nachfrage nach Rohöl führen würde.