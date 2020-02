Im Börsenmedien-Gewitter, das die Corona-Krise auslöst, bleiben zwei recht junge Börsianer auffallend cool: Jannes Lorenzen von Aktienrebell.de analysiert kühl. Wall Street-Experte Tim Schäfer bleibt „stur und stetig“: „Ich kaufe jedenfalls weiter jeden Monat Aktien und ETFs zu“, schreibt Schäfer aktuell auf seinem prämierten Finanzblog timschaefermedia.com.

„Aktienrebell“ Lorenzen bleibt seiner nüchternen, wissenschaftlich orientierten Anlagestrategie treu. Bereits im Juli vergangenen Jahres verriet er in einem exklusiven wallstreet:online-Interview, auf wen und was sein Investment-Ansatz beruht: „Es gibt jedoch, sowohl in Deutschland als auch international, viele positive Beispiele, die fundiertes Wissen vermitteln, sich nicht auf marktschreierische Prognosen einlassen und nüchterne Einschätzungen liefern, die langfristigen Mehrwert bieten. Da seien unter anderem Gerd Kommer, Ben Carlson, Meb Faber, Rob Arnott, David Swensen und Ray Dalio zu nennen“, so Lorenzen.