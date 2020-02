Gleich zwei Gesellschaften melden heute Abend eine Veränderung ihres Engagements bei Wirecard. Einerseits ist es wieder einmal Goldman Sachs. Am 19. und auch am 20. Februar gibt es bei den Amerikanern eine Veränderung in ihrem Portfolio. Insgesamt steigt der Anteil an Wirecard-Anteilen an diesen Tagen von 14,62 Prozent auf 14,65 Prozent an.Dabei trennt man sich am 19. zunächst von einer Reihe von Wirecard-Aktien. Dieser Anteil ...