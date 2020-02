Die H.C. Wainwright-Analysten sehen in dem neuen Projekt die Möglichkeit einer zügigen und kostengünstigen Weiterentwicklung.

Die derzeitige Ausgangslage für Edelmetalle sei vielversprechend, so die Analysten der renommierten Researchgesellschaft H.C. Wainwright & Co. Mit dem zuletzt gestiegenen Goldpreis sehe man deutlich verbesserte makroökonomische Bedingungen, die den sicheren Hafen Gold wiederentdecken lassen könnten. Deshalb habe man das Kursziel für den Goldpreis um 5 % auf 1.575,- USD je Feinunze angehoben. Warum der Zielkurs deutlich unter dem aktuellen Preis festgesetzt wurde, begründete Expertenteam damit, dass der Silberpreis die jüngste Erholung nicht wie in der Vergangenheit üblich gewesen im vollen Umfang mitgemacht habe.

Günstige Akquisition rechtfertigt Kurszielerhöhung

Moderat erhöht, um rund 4,4 % auf 6,- CAD, hat das gleichen Analysten-Team, Heiko F. Ihle, Tyler Bisset und Marcus Gianni, das Kursziel für die GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD)Aktie, welches natürlich nun auf der neuen, langfristigen Goldpreiseinschätzung von 1.575,- USD beruht.

H.C. Wainwright & Co.

Aufgrund der jüngsten Übernahme, des ‚Almaden‘-Projektes von der Sailfish Royalty Corp. im westlichen Zentrum von Idaho, sehe man zudem weiteres Bewertungspotenzial. Der Gesamtkaufpreis für das Projekt in Höhe von nur 1,15 Millionen CAD sei für GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) mit einem Barbestand von rund 8,5 Mio. CAD sehr leicht zu stemmen, zumal man die Hälfte in GoldMining-Aktien und die andere Hälfte in bar entrichtet würde. Die Übernahme soll übrigens im kommenden März abgeschlossen werden.

Die H.C. Wainwright-Analysten sehen in dem neuen Projekt die Möglichkeit einer zügigen und kostengünstigen Weiterentwicklung desselben in Richtung Produktionsstätte. Aber zuvor werde man noch schnell eine neue Ressourcenschätzung für den Standort erstellen, so ihre Einschätzung.

Günstige geographische Lage mit historischer Ressource

Das ‚Almaden‘-Projekt befindet sich etwa 140 km nördlich von Boise, Idaho, und verfügt über einen asphaltierten sowie Schotterstraßenzugang. Ein weiteres Highlight, so die Wainwright-Analysten, sei die nur 10 km östlich des Projektes verlaufende Hochspannungsleitung, die dem zukünftigen Betreiber eine einfache und kostengünstige Möglichkeit gebe, das Projekt zu elektrifizieren. Sehr gut gefalle auch die geologische Beschaffenheit des Projektes mit seiner flachen Topographie und dem oberflächennahen Gold.

Die Analysten wiesen auch noch einmal explizit darauf hin, dass das ‚Northern Nevada Rift‘-Areal, in dem sich auch ‚Almaden‘ befindet, eine Reihe von bemerkenswerten Vorkommen beherberge. Als Beispiele für bekannte Lagerstätten werden die ‚Hollister‘- und ‚Midas‘-Minen von Hecla Mining sowie die ‚DeLamar‘- und ‚Florida Mountain‘-Projekte von Integra Resources angeführt.

Als Beweis dafür, dass es sich bei der ‚Almaden‘-Liegenschaft um ein vielversprechendes Areal handelt, haben die Rohstoffexperten die hervorragenden Längen und Gehalte aus dem Bohrloch TAL-751C hervorgehoben, das einen 53,3 m langen Abschnitt ab Oberfläche mit durchschnittlich 1,08 g/t Gold durchteufte. Auf dem neuen Projekt würden nun 70.234 Bohrmeter auf ihre Bestätigung warten, weil schon der Löwenanteil der Arbeiten erledigt sei. Intern gehe man derzeit davon aus, dass hier die Möglichkeit einer groß angelegten, kostengünstigen Tonnage bestünde.

Auch wir schätzen das Projekt derzeit so ein, dass es für GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) sehr kostengünstig und zügig möglich sein sollte, eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorzulegen, die eine komplette Neubewertung des Projektes nach sich ziehen sollte. Dabei können Aktionäre bestimmt noch die ein oder andere positive Überraschung erwarten.

· Weitere Informationen zum Unternehmen können Sie hier unserer Unternehmensvorstellung entnehmen: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12159103-goldmining-goldmin ...

· Unser Unternehmens-Update finden Sie hier: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12168823-gold-goldmining-pe ...

· Was die Analysten zu GoldMining sagen, lesen Sie hier: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12175180-goldmining-ueberna ...

· Unser Interview mit dem GoldMining-Chairman Amir Adnani, lesen Sie hier: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12190381-goldmining-intervi ...

· Weitere Details zur neuen Akquisition lesen Sie hier: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12203723-goldaktie-akquisit ...

