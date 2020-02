Ein Blick auf den Kursverlauf seit Mitte 2016 offenbart eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen den Kursmarken von grob 0,8315 und 0,9324 auf der Oberseite. Der letzte Test der oberen Begrenzung fand Mitte letzten Jahres statt, anschließend stellte sich eine deutliche Abwärtsbewegung zur unteren Begrenzungsebene ein. Nach einem ersten Dip Ende 2019 auf 0,8277 GBP drehte das Paar kurzfristig zur Oberseite ab und stieg auf ein Niveau von 0,86 GBP an. Zu Beginn dieses Jahres fand ein erneuter Test der unteren Begrenzung statt, womit durch die fortlaufenden Kursgewinne beim Euro sich nun ein Doppelboden andeutet und damit die seit Jahren bestehende Handelsspanne weiter aufrechterhalten werden dürfte. Mittelfristige Signale wurden zwar noch nicht aktiviert, weitere Gewinne dürften bei der vorliegenden Aufwärtsdynamik aber folgen.

Potenzieller Doppelboden

Ausgehend von einem Doppeltief im Bereich der unteren Handelsspanne um 0,83 GBP wären auf Sicht der kommenden Stunden weitere Zugewinne des Euro bis 0,85 GBP vorstellbar. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit zurück an die Jahreshochs um 0,86 GBP und somit die mittelfristige Triggerlinie für das Mittelfristsignal zurückzukehren. Für diese zwei kurzen Wegstrecken kann bereits ein erstes vorsichtiges Long-Engagement beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF6GAX getätigt werden. Mittelfristig dürfte es aber erst ab 0,8628 GBP weiter in den Bereich von 0,8850 GBP rauf gehen. Spätestens ab 0,90 GBP muss jedoch mit längeren Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Ein Kursrutsch unter die Verlaufstiefs aus 2019/2020 würde unweigerlich die Handelsspanne der letzten Jahre auflösen und Abwärtspotenzial in Richtung 0,7842 GBP freisetzen.