Kursfeuerwerk beim Edelmetall: Goldpreis nicht zu bremsen?

„Run auf Edelmetalle“

Marktunsicherheiten und Coronavirus befeuern den Bullenmodus. Edelmetallexperte Martin Siegel: Anleger von Goldminenfonds können von der andauernden Hausse profitieren.

Gold gilt als sichere Anlagequelle in unruhigen Zeiten: Bricht der Markt ein – steigt der Goldpreis. Das ließ sich in jüngerer Vergangenheit während der globalen Finanzkrise besonders gut beobachten. Marktunsicherheiten gab es auch im Jahr 2019. Dazu zählten vor allem die Handelsspannungen zwischen den USA und China, zudem der langwierige Brexit-Prozess oder der Iran-Konflikt. Hinzu kamen mehrfache Zinssenkungen der US-amerikanischen Zentralbank Fed. All dies ließ die Nachfrage auf Anlegerseite im vergangenen Jahr ansteigen: „Wir hatten im Dezember einen echten Run auf Edelmetalle gesehen. Dieser erinnerte stark an das Treiben am Höhepunkt der Finanzkrise“, so Robert Hartmann vom Edelmetall-Handelshaus pro aurum. Er ist von einer anhaltenden Hausse überzeugt: „Viele Menschen glauben fest an weiter steigende Kurse, diese Kunden sind nach wie vor auf der Käuferseite. Zudem sind viele Privatanleger von der Ankündigung einiger Banken, Negativzinsen zu erheben, im Mark erschüttert.“ Diese Menschen seien nun auf der Suche nach alternativen Anlageklassen.