Wirecard – jetzt kommen die Details ans Licht

Neues Wirecard Spezial heute früh bei Feingold Research. Ein Update auf unsere Produktauswahl, ein neuer Trade heute und vor allem – neue Details zur Frage, was es eigentlich mit der DWS auf sich hat. Da gibt es eine Auswertung, die zeigt, wie stark oder wenig stark die DWS von Wirecard überzeugt ist. Und womöglich lässt sich aus dieser Überzeugung für Euch ja ableiten, wie gut Wirecard sein muss. Denn die DWS sollte eigentlich seriös genug sein, die Firma einschätzen zu können. Die Auswertung ist sehr interessant und sagt viel über das Vertrauen in Wirecard. Ab halb 9 heute früh all das bei uns hier im Börsenbrief. Wer es nicht erwarten kann – die Aktie liegt vorbörslich minimal unter 120 Euro. Wir empfehlen Kurse unter 120 zum spekulativen Einstieg in den Turbo Bull KA90LH mit Hebel 10 zu nutzen.