Die Finanzmärkte sind die vergangenen vier Tage in Folge wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Krisenmodus. Infineon eröffnete auch schon am vergangenen Freitag und am darauf folgenden Montag mit einem overnight gap und verzeichnete im Laufe der Montagssession das Tief bei 19,65 Euro. Dies entspricht einem Kursverlust von 12 Prozent in nur 2 Handelstagen. Aber im Gegensatz zu anderen DAX-Werten gelang am Dienstag sogar ein Zugewinn von knappen 6 Prozent. Die Aktie zeigt rund um die Marke von 20 Euro Stärke und wird offensichtlich von Schnäppchenjäger eingesammelt. Im selben Zeitraum verlor die Benchmark DAX auch mehr als 10 Prozent. Die kritischen Standorte von Infineon sind in Deutschland, Österreich und Malaysia. Zu groß sind die Bedenken, dass wertvolles Know-how nach China abfließt. Aktuell erweist sich das als Glücksfall. Wenn aber die chinesischen Kunden nichts kaufen, hilft das in weiterer Folge auch wenig.

Zum Chart