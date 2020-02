Kein Grund zur Panik!

Dass ich eine Korrektur am Aktienmarkt erwartet hatte, dürfte hinlänglich bekannt sein. Und dass diese auch durchaus 6 % bis 12 % ausmachen kann, war unter anderem bereits in der Börse-Intern vom 15. November 2019 zu lesen (siehe „S&P 500: Eine Korrektur um bis zu 12 % wäre nur normal“). Aber dass diese Strecke nun binnen nur 4 Handelstagen zurückgelegt wurde, hatte ich natürlich nicht erwartet.

Allerdings: Noch am Montag vergangener Woche hatte ich unter anderem im Hebel XXL geschrieben, dass man derzeit extrem aufmerksam sein muss, um den Beginn einer Korrektur zu erkennen. „Denn wenn man in eine solche erst einmal hineingerät, schmelzen die zuvor mühsam erzielten Gewinne wie Eis in der Sonne“, hieß es dort.