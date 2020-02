Coronavirus drückt DAX in die Tiefe

Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus hat den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und die internationalen Aktenmärkte weiter fest im Griff, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der DAX sei in nur einer Woche vom Hoch bei 13.795 Punkten am 19. Februar auf 12.368 Punkte im Vortagestief gefallen - ein Abschlag von über 1.400 Punkte in wenigen Handelstagen. [ mehr