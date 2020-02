AXA IM Structured Finance lanciert Partner Capital Solutions VIII Fonds

Das Investmentspektrum umfasst dabei sowohl Kredite kleinerer und mittlerer als auch großer Unternehmen. Mit dem Fonds ist damit ein Engagement in diversifizierte Kreditportfolios möglich, die sonst nur schwer zugänglich sind.

Der siebte Fonds der Capital Solutions Strategie wurde 2017 aufgelegt. Bereits 2019 schöpfte er die 1,2 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen dank hoher bilateraler Nachfrage voll aus. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Regulatory Capital (RegCap) Markt einen neuen Rekord: In knapp 60 verschiedenen Transaktionen wurden mehr als 130 Milliarden Euro in zugrunde liegende Portfolios investiert.