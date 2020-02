Neuer Unternehmensname: Rouvier Associés wird zum "Lichtbringer"

Rouvier Associés heißt jetzt Clartan Associés

„Seit fast 35 Jahren arbeiten wir völlig unabhängig mit Privatkunden, Anlageberatern und institutionellen Investoren zusammen und begleiten sie bei der Entwicklung durchdachter, disziplinierter und effektiver Anlagestrategien“, erklären Jean-Baptiste Chaumet, Präsident und Patrick Linden, Geschäftsführer Deutschland und beide Partner bei Clartan Associés. „Unser Boutique-Geschäft dringt inzwischen in neue Dimensionen vor. Es beruht aber nach wie vor auf einem Fundament, das durch unser Kollegialprinzip und unser unternehmerisch orientiertes Selbstbild geprägt ist. Dies in Verbindung mit der Entwicklung in Europa und insbesondere in Deutschland schafft den idealen Zeitpunkt, um unsere Weiterentwicklung zudem in einem neuen Namen sichtbar zu machen: Clartan Associés.“

Auch unter neuem Namen sollen sich die Kunden weiterhin auf das bekannte Team sowie die gewohnte Qualität der Produkte verlassen können. „Die Eckpfeiler unseres Erfolgs bleiben unverändert: unser Team, unser kollegialer Ansatz und unser Verwaltungsprozess. Statt auf einzelne Star-Manager setzen wir bei Clartan Associés auf Teamarbeit, denn die wirksamste Kontrollinstanz sind die Kollegen“, so Linden.