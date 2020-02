Wirecard – Konkurrent überzeugt und Aktie knickt weg

Es läuft bei Adyen. Der Wirecard Konkurrent schaut auf höhere Einnahmen und ein gestiegenes Volumen von abgewickelten Transaktionen zurück. Die Erlöse kletterten auf 1,5 Milliarden von 956 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Es wurden Zahlungen im Umfang von 135 Milliarden Euro abgewickelt, ein Plus von 52 Prozent. Die Aktie aber knickt weg, so wie der Aktienmarkt insgesamt. Phase 2 des Ausverkaufs auf kurze Sicht. Wir hatten gestern bei 12.800 short befohlen, bei 12.580 zugemacht. Ihr geht jetzt bei 12.450 oder tiefer long in die WKN GB3Z0Q. Erholungsziel im Schein sind schnelle 50%. Minimale Positionsgröße. Seit heute früh bei uns live im Börsenbrief – Wirecard Spezial und natürlich so wie seit Montag – alle zwei! Stunden ein Update zum Markt mit Trades, Research, Ideen, Anlagetipps und allem, was Ihr wissen müsst. Hier geht es zu unserem Börsenbrief.