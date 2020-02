PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Das kurze Aufbäumen vom Vortag ist am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten schon wieder Geschichte. Der EuroStoxx fiel belastet von den Virusängsten der Anleger um 1,76 Prozent auf 3514,67 Punkte, wenngleich er damit kein neues Tief seit Oktober markierte. Am Vortag hatten ihn die Schwankungen mit 3467 Punkten zeitweise auf ein noch tieferes Niveau geführt.

Der Druck zeigte sich am Donnerstag international mit Ausnahme von China, wo sich die Kurse stabilisierten. Im Land des Ausbruchs des Coronavirus gibt es Hoffnung, anderswo jedoch fängt der Virus offenbar erst an, seine Kreise zu ziehen. Erstmals hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektion außerhalb Chinas die der Fälle im Reich der Mitte übertroffen. Auch US-Präsident Donald Trump war es nach Einschätzung von Händlern in einer Rede nicht gelungen, die Märkte zu beruhigen.