Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Zahlen und Aussagen zu 2020 sorgten an der Börse für wenig Begeisterung - AktienanalyseDer Baustoffhersteller HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) hat durchwachsene Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.