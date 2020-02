Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - eBay: Übernahmegerüchte dürften zum ständigen Wegbegleiter werden - AktienanalyseDie eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) hat in den vergangenen Wochen eine regelrechte Berg- und Talfahrt hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr