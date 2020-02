Die Aktien von K+S geraten am Morgen unter Druck. Daran ist nicht nur die allgemeine Börsenlage schuld. In diesem Fall sorgt auch eine deutliche Abstufung für Ungemach. Die Experten von Berenberg haben für die Papiere von K+S bisher eine Halteempfehlung ausgesprochen. Das Kursziel lag bei 10,00 Euro. In der heutigen Studie der Experten gibt es eine Verkaufsempfehlung für den Kaliproduzenten. Das Kursziel steht in der aktuellen ...