FCR Immobilien meldet einen neuen Zukauf: Das m:access-notierte Immobilien-Unternehmen erwirbt ein Fachmarktzentrum in Landau a.d. Isar. Zum Kaufpreis macht die Gesellschaft in ihrer Mitteilung vom Donnerstag keine Angaben. Mit dem Verkäufer der Immobilie sei Stillschweigen vereinbart worden, so FCR Immobilien. Ebenso gibt es keine Angaben zu den jährlichen Mieteinnahmen der Immobilie.„Die 1990 erbaute und in den Jahren 1999 ...