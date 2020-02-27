Nokia Finnischer Netzausrüster prüft strategische Optionen - Aktienanalyse

Nachrichtenquelle: Aktiencheck News
27.02.2020, 13:07  |  96   |   |   
Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe. [mehr]


 

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