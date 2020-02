FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag deutlich über die Marke von 1,09 US-Dollar gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0945 Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Ausschlaggebend war der Dollar, der auf breiter Front schwächelte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Neben dem Euro legten viele andere Währungen zum Dollar zu. In Asien profitierten besonders Währungen, die in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Krise erheblich unter Druck gestanden hatten. Dazu zählen der thailändische Baht, der malaysische Ringgit oder der taiwanische Dollar. Auch der chinesische Yuan legte zu.