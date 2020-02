Ölpreise beschleunigen Talfahrt - Neue Tiefstände seit mehr als einem Jahr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage beschleunigt. Bis zum Mittag wurden Verluste aus dem frühen Handel deutlich ausgebaut. Nach wie vor sorgt die Furcht vor wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise für starken Verkaufsdruck am Ölmarkt. Der Preis für US-Öl rutschte im Mittagshandel bis auf 47,47 Dollar und damit auf ein neues Tief seit Januar 2019. Der Preis für Brent-Öl erreichte bei 52,09 Dollar den tiefsten Stand seit Ende 2018.

Seit Mittwoch sind die Ölpreise jeweils mehr als zwei Prozent gefallen. Im Verlauf einer Woche sind die Preise für amerikanisches Rohöl und für Öl aus der Nordsee bereits um jeweils mehr als zwölf Prozent eingebrochen.