Altech Chemicals sichert sich Finanzierungsmittel

Altech Chemicals (0,07 AUD | 0,04 Euro; AU000000ATC9) hat sich mit einem in Europa eher unüblichen Finanzmittel weitere 10 Mio. Dollar gesichert. Die Australier haben ein sogenanntes Controlled Placement Agreement (CPA) mit dem Kapitalgeber Acuity Capital geschlossen. Demnach sichert sich Altech dadurch „Stand by“-Aktienkapital. Man kann also bei Bedarf bis zu 10 Mio. Dollar vom Kapitalgeber erhalten und würde im Gegenzug Aktien ausgeben. Die Vereinbarung hilt bis zum 31. Januar 2023. Dabei ist Altech allerdings nicht verpflichtet, dieses Kapital auch einzufordern. Zudem hat Altech im Fall der Ausgabe von Aktien die volle Kontrolle über die Vorgehensweise bei der Platzierung, also bezüglich der Anzahl und des Mindestpreises der Aktien. Ganz nebenbei bewahrt sich das Unternehmen die Möglichkeit, auch andere Finanzierungsformen wahrzunehmen. Altech kann die Vereinbarung zudem zu jeder Zeit aufkündigen – ohne zusätzliche Kosten.

Fabrik im Bau

Aktuell baut Altech Chemicals seine erste HPA-Fabrik in Malaysia. Bei HPA handelt es sich um hochreines Aluminiumoxid, dass zur Herstellung von synthetischem Saphir benötigt und derzeit vor allem von der LED- und Chipindustrie nachgefragt wird. Es kommt zudem als Separator in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Und hier erfährt es auch die größten Wachstumsraten, denn durch den Boom von Smartphones und Elektroautos steigt der Bedarf überproportional. Synthetischer Saphir sorgt aber auch dafür, dass beispielsweise Smartphone-Displays nicht zerkratzen und wird von verschiedenen Herstellern wie Huawei oder Apple bereits in den Top-Modellen eingesetzt. Wie begehrt das Material ist, zeigt die Preisentwicklung. So wurde HPA noch vor zwei Jahren zu Preisen von 27 Dollar je Kilo gehandelt. Inzwischen werden in Japan 40 Dollar und mehr bezahlt (mehr hier). Altech Chemicals geht im ersten vollen Produktionsjahr bisher von einem EBITDA von 76 Mio. US-Dollar aus, was aktuell den Börsenwert des Unternehmens übersteigt. Zudem hat man sich mit Altech Advanced Materials einen Partner in Deutschland aufgebaut, der im März mit einer Kapitalerhöhung beginnen will (mehr hier). Mit den frischen Mitteln will sich das Heidelberger Unternehmen an der HPA-Fabrik direkt in Malaysia beteiligen. Geplant ist, bis zu 49 Prozent an der Anlage zu erwerben.