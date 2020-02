DAX – Mut beweisen

Die Erholung gestern auf die 12.800 war wie von uns erwartet und hier empfohlen die klare Chance, short zu gehen. Etwas zu früh haben wir den Turbo-Bear nach gut 200 Punkten wieder zugemacht, aber besser so als gar nicht. Nun peilt der DAX die 12.400 an und wir glauben – an dieser Marke kann man mutig und offensiv zum einem Turbo-Bull greifen. Spekulativ, kurz, knackig – wieder mit Ziel, 150 bis 200 Punkte zu erwischen. Ein Papier wie der Bull VE2VZG ist mit Hebel 40 nur was für hart gesottene, man kann es mit dem 15er-Hebel auch genauso gut probieren. Unsere Empfehlung - DF6G23 Turbo Bull