US-Anleihen wegen Virus-Krise weiter gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Einmal mehr sind US-Staatsanleihen bei Investoren als sicherer Anlagehafen gefragt. Während die Aktienmärkte am Donnerstag erneut stark unter Druck standen, legten die Kurse der Festverzinslichen zu. In allen Laufzeiten ging es mit den Renditen im Gegenzug nach unten, während die Rendite der zehnjährigen Laufzeit ein neues Rekordtief bei 1,2623 Prozent erreichte.

Das neuartige Coronavirus breitet sich weltweit immer stärker aus, bedroht zunehmend internationale Lieferketten und bremst damit die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft. "Die Versuche von US-Präsident Donald Trump, die Sorgen in den USA vor einer Ausweitung der Ansteckungen mit dem Coronavirus zu beruhigen, hatten keine Wirkung", kommentierten Experten der Dekabank.