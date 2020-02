Nächste Chance in Wirecard. In den 12.300er-Ausverkauf am Donnerstag fällt Wirecard auf 118 Euro. Wir raten – Long eindecken. WKN – KA90LH. Beim DAX gilt auf diesem Level – reinhalten und auf die Erholung setzen. WKN GB3Z0Q. Sie wird kommen, lasst Euch Luft. Unser Kollege Markus Koch hat eben ähnliche Charts wie wir im Börsenbrief parat gehabt. Wirklich alle! Indikatoren zeigen einen massiv überVERkauften Markt, Crash-ähnliche Lagen in den Indikatoren überall.