freenet Group erfüllt Guidance für 2019 und schlägt unveränderte Dividende vor - stabiler Ausblick für 2020



- Umsatz steigt um 1,2 Prozent auf 2,93 Milliarden Euro

- EBITDA von 426,8 Millionen Euro auf erwartetem Niveau

- Free Cashflow mit 249,0 Millionen Euro in der Mitte des prognostizierten Korridors



- Abonnentenzahl wächst um 2,5 Prozent auf 8,367 Millionen

- Dividendenvorschlag für 2019: 1,65 Euro/Aktie



- Guidance 2020: Stabiler Ausblick für finanzielle und operative KPIs

Büdelsdorf, 27. Februar 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben.

Konzern: Gesamtentwicklung im Rahmen der Guidance für 2019

In Mio. EUR FY 2019 FY 2018 Delta Q4/2019 Q4/2018 Delta bzw. lt. Angabe angepasst2 angepasst2

Umsatzerlöse 2.932,5 2.897,5 35,1 802,5 794,2 8,3 EBITDA 426,8 441,2 -14,4 101,0 113,3 -12,3 davon

regulatorische

Effekte:

IFRS 16 43,3 --- 43,3 9,8 --- 9,8 International -12,0 --- -12,0 -5,0 --- -5,0 Calls/ Roaming

UKW Divestment -7,3 36,6 -43,9 -1,7 11,6 -13,4 EBITDA ohne 402,8 404,5 -1,7 98,0 101,6 -3,6 regulatorische

Effekte

Free Cashflow 249,0 263,8 -14,7 49,8 53,7 -3,8 Abo-Kundenstam- 8.366,5 8.161,7 204,8 8.366,5 8.161,7 204,8 m1 (in Tsd.)

Die freenet Group hat sich erneut in einem wettbewerbsintensiven und saturierten Marktumfeld behauptet. Die Umsätze entwickelten sich mit 2,93 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr stabil und damit wie prognostiziert (2018: 2,90 Milliarden Euro). Das EBITDA lag mit 426,8 Millionen Euro exakt im avisierten Korridor für das Geschäftsjahr. Im direkten Jahresvergleich verringerte sich das EBITDA um 3,3 Prozent (2018: 441,2 Millionen Euro), wobei eine direkte Gegenüberstellung aufgrund regulatorischer Effekte (IFRS 16, International Calls/ Roaming und UKW Divestment) nur bedingt möglich ist. Das um die genannten Effekte adjustierte EBITDA blieb mit 402,8 Millionen nahezu unverändert (-0,4 Prozent). Gleiches gilt auch für das EBITDA im Quartalsvergleich. Nach Abzug des positiven IFRS 16-Effekts von 9,8 Millionen Euro und des negativen Ergebnisses von rund 6,7 Millionen Euro aus den übrigen regulatorischen Effekten belief sich das adjustierte EBITDA im vierten Quartal 2019 auf 98,0 Millionen Euro, nach 101,6 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der überwiegende Teil der Abweichung zum Vorjahresquartal entfiel auf Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der UPC Schweiz durch Sunrise.