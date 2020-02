WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit massiven Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 3,85 Prozent auf 2845,94 Punkte und verbuchte damit bereits seinen sechsten Verlusttag in Folge. In der laufenden Minusserie büßte der Leitindex etwa zwölf Prozent ein.

Die aktuelle Talfahrt an den Börsen begründen Experten mit den wohl schweren negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus auf immer mehr Länder. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie seien noch gar nicht abschätzbar, hieß es von Analystenseite. Immer mehr Unternehmen warnten bereits vor den Belastungen und kappten ihre Geschäftsprognosen. Das stark vom Virus betroffene Land Italien befürchtet bereits ein Abrutschen in die Rezession.