MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Russland und Ungarn haben am Donnerstag ihre Talfahrt wieder aufgenommen. In Tschechien und Polen setzten die Aktienmärkte ihre heftige Verlustserie ungebrochen fort. Das bestimmende Thema an den Börsen Osteuropas und auch weltweit bleibt das Coronavirus. Nachdem sich die Ausbreitung in China etwas stabilisiert hat, rücken nun verstärkt Infektionen in Europa in den Fokus. Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise, die von China ausgegangen war, haben bereits seit Wochenbeginn für heftige Verwerfungen an den Aktienindizes weltweit geführt.

Der Moskauer Leitindex RTSI setzte nach einem Erholungsversuch am Mittwoch seine steile Talfahrt fort. Er sackte um 5,13 Prozent auf 1386,20 Punkte ab. Besonders schwach waren Aktien von Unternehmen aus der Öl- und Gasbranche. Angesichts der zunehmenden Sorgen um die Weltwirtschaft sind die Ölpreise auf neuen Tiefständen seit mehr als einem Jahr angekommen. Beobachter sprachen von Anzeichen für eine Panik.