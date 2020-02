Ölpreise gehen auf Talfahrt

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag zusammen mit den Aktienkursen deutlich nachgegeben. Zeitweise betrugen die Preisabschläge am Rohölmarkt fast drei US-Dollar. Bis zum Abend beruhigte sich die Lage wieder etwas. Die Abschläge fielen mit mehr als einem Dollar aber immer noch deutlich aus.

Nordseeöl kostete im Tief 50,97 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig Ende 2018. Amerikanisches Leichtöl fiel mit 45,88 auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Marke Brent 52,26 Dollar. Das waren 1,17 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel US-Öl der Sorte WTI fiel um 1,56 Dollar auf 47,18 Dollar.