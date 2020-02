Am 19. Februar stand der DAX bei fast 13.800 Punkten. Dann kamen die Karnevalstage und das Corona-Virus hielt in zwei deutschen Regionen Einzug: Göppingen und Gangelt sind seitdem in Deutschland ein Stück berühmter. Für den DAX geht es in der Folge klar abwärts. Die Marke von 12.200 Punkten war am Nachmittag greifbar nahe. Allein heute verliert das Papier mehr als 3 Prozent. Und ein Ende ist nicht absehbar.So warnen die ...