Corona, Hardcore-Sozialist Bernie Sanders im US-Präsidentschaftswahl und Warren Buffetts Nachfolger - unsere hoch geschätzten Redaktions-Kollegen von Smart Investor, Partner der wallstreet:online Zentralredaktion, behandeln in ihrer aktuellen, regelmäßigen wöchentlichen Analyse, dem Smart Investor Weekly, die in den internationalen Handelsräumen derzeit am meisten diskutierten Börsen-Themen:

Infiziert: Über Wochen trotzten die Weltbörsen dem Coronavirus. Mit dem massiven Ausbruch der hochansteckenden Lungenkrankheit in Südkorea und Italien ist aber schlagartig klargeworden, dass das Thema nicht auf China begrenzt bleiben wird. Hier geht’s zum ganzen Artikel im Smart Investor Weekly.