NEW YORK (dpa-AFX) - Die Viruskrise hat die US-Börsen weiterhin fest im Griff. Nach einer leichten Stabilisierung am Vortag ging es am Donnerstag wieder abwärts. Im frühen Handel sackte der Dow Jones Industrial kurzzeitig sogar unter die Marke von 26 000 Punkte. Im weiteren Verlauf dämmte er dann jedoch seine Verluste wieder etwas ein.

Rund eineinhalb Stunden vor Handelsschluss gab der wichtige Wall-Street-Index um 2,50 Prozent auf 26 281,99 Punkte nach. Seit seinem Rekordhoch vor rund zwei Wochen ist der US-Leitindex inzwischen um 11 Prozent abgesackt. Allein seit Wochenbeginn sind es etwas mehr als 9 Prozent.