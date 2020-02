Helikoptergeld kommt später

In Hongkong macht die Regierung jedem Bürger ein Geschenk: umgerechnet knapp 1.200 Euro in bar. Damit will sie negative Folgen der Corona-Krise abfedern. Verschiedene Medien machten daraus die Meldung, Hongkong lasse „Helikoptergeld“ über seine Bürger herabregnen. Diese Bezeichnung ist aber unzutreffend, meine ich.

Denn was die Hongkonger machen, ist zunächst gar nicht so ungewöhnlich. Geldgeschenke von Regierungen an ihre Bürger oder an Unternehmen sind weltweit an der Tagesordnung. Zwar werden damit meistens nur spezielle Gruppen bedacht, beispielsweise die deutschen Bauern nach dem Dürre-Sommer 2018. Oder der Geldsegen wird an Bedingungen geknüpft wie die Abwrackprämie für Altautos in der Finanzkrise 2008 oder zurzeit der Zuschuss für den Kauf von E-Autos. Es kommt aber auch vor, dass Regierungen solche Geschenke an keine oder nur an lasche Bedingungen knüpfen. In der Finanzkrise etwa verschickte die US-Regierung Schecks an alle Bürger mit geringen und mittleren Einkommen. Diese Leute sollten das Geld einfach ausgeben, damit den Konsum ankurbeln und die Wirtschaft stützen.