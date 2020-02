Init innovation in traffic systems erhält über eine Tochter einen Großauftrag aus den USA. Dieser kommt von der Metropolitan Transit Authority of Harris County, kurz METRO. Init soll ein ID-basiertes Fahrgeldmanagementsystem an die METRO liefern. Bei der METRO handelt es sich um den öffentlichen Nahverkehrsdienstleister für Houston (Texas) und das umliegende Harris County.Der Vertrag zwischen den Amerikanern und Init soll im ...